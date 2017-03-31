TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± ekonomi yÃ¼zde 2,9 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ekonomi beklentileri aÅŸarak 2016'nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3.5, 2016 yÄ±lÄ±nda ise beklentinin Ã¼zerinde yÃ¼zde 2.9 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), GSYH 2016 yÄ±lÄ±nda %2,9, 4. çeyrekte %3,5 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Foreks anketine göre beklentiler sÄ±rasÄ±yla %2,20 ve %2,10 seviyesindeydi.Üretim yöntemine göre dört dönem toplamÄ±yla elde edilen yÄ±llÄ±k GSYH, zincirlenmiÅŸ hacim endeksiyle 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre %2,9 arttÄ±. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre %10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasÄ±layÄ± oluÅŸturan faaliyetler incelendiÄŸinde 2016 yÄ±lÄ±nda tarÄ±m sektörünün toplam katma deÄŸeri, zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak %4,1 azaldÄ±, sanayi sektörünün toplam katma deÄŸeri %4,5 arttÄ±, inÅŸaat sektörünün toplam katma deÄŸeri %7,2 arttÄ± ve hizmetler sektörünün toplam katma deÄŸeri %0,8 azaldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL, ABD dolarÄ± cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandÄ±.

GSYH 2016 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREÄžÄ°NDE %3,5 ARTTI

Gayrisafi yurtiçi hasÄ±la tahmini zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n dördüncü çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre %3,5 arttÄ±.Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasÄ±la tahmini, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n dördüncü çeyreÄŸinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasÄ±layÄ± oluÅŸturan faaliyetler incelendiÄŸinde tarÄ±m sektörünün toplam katma deÄŸeri, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n dördüncü çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre, zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak %1,3 arttÄ±, sanayi sektörünün toplam katma deÄŸeri %5 arttÄ±, inÅŸaat sektörünün toplam katma deÄŸeri %3,7 arttÄ± ve hizmetler sektörünün toplam katma deÄŸeri %1,8 arttÄ±. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GSYH zincirlenmiÅŸ hacim endeksi, 2016 yÄ±lÄ± dördüncü çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± çeyreÄŸine göre %3,5 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ GSYH zincirlenmiÅŸ hacim endeksi, bir önceki çeyreÄŸe göre %3,8 arttÄ±.