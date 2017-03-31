Bakan AÄŸbal'dan yeni evlenecek Ã§iftlere mÃ¼jde indirim devam edebilir

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'te beyaz eÅŸyalarda uygulanan Ã–TV'nin sÄ±fÄ±rlanmasÄ±nÄ±n 30 Nisan'dan sonra devam edebileceÄŸi mÃ¼jdesini verdi

Beyaz eÅŸyada uygulanan yüzde 6.7 oranÄ±ndaki Özel Tüketim Vergisi, Resmi Gazete'nin 3 Åžubat sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan konuya iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±na göre 30 Nisan'a kadar sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan uygulama beyaz eÅŸya pazarÄ±nda ciddi bir canlanma saÄŸlarken, satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 30'u aÅŸan oranlarda artÄ±ÅŸ gösterdi. ükümet ÅŸimdi, 30 Nisan'da sona erecek olan bu uygulamayÄ± biraz daha uzatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Uzatma ile ilgili ilk sinyal önce Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal'dan geldi. AÄŸbal, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÖTV indiriminin son tarihi olan 30 Nisan'Ä±n uzatÄ±labileceÄŸini de söyleyerek "Åžu anda ekonomiye en fazla desteÄŸi maliye politikasÄ± veriyor" dedi.

"EKONOMÄ°DE TOPARLANMA VAR"

Bugün ise Maliye BakanÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±na paralel bir açÄ±klama BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'ten geldi. A Haber yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Bakan ÅžimÅŸek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal süreyi uzatabilmek için sinyaller vermiÅŸti. EÄŸer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa süreli bir belirsizlik olsa da, kÄ±sa süreli tekrar uzatÄ±lmasÄ± yeniden deÄŸerlendirilebilir."