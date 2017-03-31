Bu haber milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor yarÄ±ndan itibaren maaÅŸlar az yatacak

TÃ¼rkiye genelinde kamu personelleri ve Ã¶zel ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸanlar yarÄ±ndan itibaren BES'e otomatik dahil edilecek

Ülkece tasarruflarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 1 Ocak'ta baÅŸlayan sisteme 45 yaÅŸ altÄ±ndaki çalÄ±ÅŸanlar kademeli olarak katÄ±lacak. YarÄ±ndan itibaren 45 yaÅŸ altÄ± memurlar ve 250 ile bin arasÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan firmalar BES'te yerini alacak.Böylece yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu özel sektör çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere toplam 4 milyon kiÅŸiden otomatik olarak prime esas kazancÄ±n yüzde 3'üne karÅŸÄ±lÄ±k gelen tutarda BES kesintisi yapÄ±lacak.ÇalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan ödenen katkÄ± paylarÄ±na, BES ile aynÄ± koÅŸullara tabi olarak yüzde 25 teÅŸvik verilecek. 2 aylÄ±k cayma süresi sonrasÄ±nda sistemde devam eden çalÄ±ÅŸanlara da ek olarak bin lira tutarÄ±nda devlet katkÄ±sÄ± saÄŸlanacak. AyrÄ±ca, emeklilik halinde hesabÄ±ndaki birikimi yÄ±llÄ±k gelir sigortasÄ±yla almayÄ± tercih eden çalÄ±ÅŸana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkÄ±sÄ± teÅŸviki verilecek.