Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/03/2017 17:43

AmerikalÄ± otomobil devi 570 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

otomobil devi

Otomobil markasÄ± Ford, bazÄ± modeldeki 570 bin aracÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli problemlerden dolayÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

AmerikalÄ± otomobil devi Ford, bazÄ± marka ve modeldeki araçlarda kapÄ±larÄ±n seyir hâlindeyken açÄ±lmasÄ± ve motor yangÄ±nlarÄ±na yol açan çeÅŸitli problemlerden dolayÄ± Kuzey Amerika ve Avrupa'da 570 bin otomobili geri çaÄŸÄ±rdÄ±.Geri çaÄŸÄ±rma nedeniyle Ford'un yÄ±lÄ±n ilk çeyreÄŸindeki kâr - zarar tablosunun oldukça etkilenmesi bekleniyor. Ford'un dün güvenlik regülatörlerine sunduÄŸu dosyada, geri çaÄŸÄ±rmalar nedeniyle vergi öncesi kaybÄ±n 295 milyon $ olacaÄŸÄ± belirtiliyor.Geri çaÄŸÄ±rÄ±lan araçlardan 360 bin tanesindeki sorunun kaporta altÄ±ndaki bir sorundan dolayÄ± motorun yanma riski olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Ä°ÅŸte geri çaÄŸÄ±rÄ±lan modeller:

Amerika'da:

2014 model Escape SUV,

2015 model compact Fiesta ST,

2013 - 2014 model Fusion

2013 - 2014 - 2015 minivan Transit Connect

Avrupa'da:

2010 - 2011 - 2012- 2013 - 2014 - 2015 C-Max hibrid,

2010 - 2011 - 2012- 2013 - 2014 - 2015 küçük Focus,

2013 - 2014 - 2015 minivan Transit Connect 

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