Fitch Ratings Rusya NorveÃ§ ve Ä°sviÃ§re kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Rusya, NorveÃ§ ve Ä°sviÃ§re'nin kredi notu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri duyurdu

Fitch Ratings'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Rusya'nÄ±n uzun dönem yabancÄ± ve yerli para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde korunduÄŸu, görünümünün de "duraÄŸan" olduÄŸu bildirildi.

AçÄ±klamada, yapÄ±sal zayÄ±flÄ±klar, jeopolitik gerilimler ve benzer ülkelere kÄ±yasla zayÄ±f makroekonomik performansa raÄŸmen Rusya'nÄ±n güçlü bilançosuna, dirençli dÄ±ÅŸ finansmanÄ±na ve iyileÅŸmiÅŸ siyasal çerçevesine iÅŸaret edildi.

Norveç

Fitch Ratings, Norveç'in yerli ve yabancÄ± para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduÄŸunu, görünümünün de "duraÄŸan" olduÄŸunu duyurdu.

Norveç ile ilgili açÄ±klamada, ülkenin kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen yüksek gelirine, dirençli makroekonomik çerçevesine ve düÅŸük petrol fiyatlarÄ±na dayanÄ±klÄ± koruma sistemine iÅŸaret edildi.

AçÄ±klamada, Norveç'in petrol sektöründen elde edilen gelirlerin devlet fonuna aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek kamu finansmanÄ±nÄ±n kredi notu için güçlü bir faktör olduÄŸuna dikkat çekildi.

Ä°sviçre

Fitch Ratings, Ä°sviçre'nin yerli ve yabancÄ± para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduÄŸunu, görünümünün de "duraÄŸan" olduÄŸunu aktardÄ±.Ä°sviçre ile ilgili açÄ±klamada, tedbirli ekonomik ve mali politikalara, çeÅŸitlendirilmiÅŸ ve varlÄ±klÄ± ekonomiye ve düÅŸük kamu borcuna iÅŸaret edildi.