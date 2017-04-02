Ä°srail'den TÃ¼rkiye'ye doÄŸal gaz aÃ§Ä±klamasÄ± bu yaz imzalar atÄ±lÄ±yor

Ä°srail'den TÃ¼rkiye'ye doÄŸal gaz konusunda Ã¶nemli bir adÄ±m geldi. 3 yÄ±l iÃ§inde boru hattÄ±nÄ±n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, bu yaz imza atmayÄ± temenni ettiklerini belirtti

Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, Türkiye ile doÄŸalgaz konusunda bu yaz bir mutabakat zaptÄ± imzalamayÄ± ümit ettiklerini ve iki ülke arasÄ±nda inÅŸa edilmesi planlanan boru hattÄ±nÄ±n muhtemelen üç yÄ±l içerisinde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye'ye geçen yÄ±l ekim ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretten bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile doÄŸalgaz konusunda üç tur görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiklerini belirten Ä°srailli bakan, ülkesinin Türkiye ve Avrupa'ya gaz saÄŸlayan bölgesel merkezin bir parçasÄ± olmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirtti.Enerji BakanÄ± Steinitz, bu hattÄ±n inÅŸasÄ± tamamlanÄ±r tamamlanmaz Ä°srail gazÄ±nÄ±n Türkiye'ye akmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Kuzey Denizi'nden Avrupa'ya gelen gazÄ±n tükenmek üzere olduÄŸuna da dikkati çeken Steinitz, bu açÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸekilde Ä°srail gazÄ±yla kapatmak istediklerini söyledi.