Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz ay ihracatta bugÃ¼ne kadar kÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ rekoru kÄ±rdÄ±

TÃ¼rkiye'de otomotiv ihracatÄ±nda Mart ayÄ±nda 2 milyar dolarÄ± aÅŸarak aylÄ±k bazda rekor kÄ±rdÄ±

Türkiye'de son 11 yÄ±ldÄ±r üst üste ihracat rekoru kÄ±ran otomotiv sektörü ÅŸimdide aylÄ±k bazda 2 milyar dolarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. UludaÄŸ Otomotiv Endüstrisi Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Sabuncu, "Türk otomotiv endüstrisi ihracatÄ±nda en yüksek artÄ±ÅŸÄ± son olarak MayÄ±s 2008 döneminde 2,5 milyar dolar ile elde etmiÅŸtik. Geçen mart ayÄ±nda 2,7 milyar dolarlÄ±k ihracat ile tüm zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Mart ayÄ± performansÄ±nda binek otomobiller ihracatÄ±ndaki yüzde 85 oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ temel belirleyici oldu" diye konuÅŸtu.

"Ä°HRACATTA 2 MÄ°LYAR DOLAR BARAJI AÅžILDI"

Sektörün ayrÄ±ca altÄ± aydan bu yana aralÄ±ksÄ±z olarak ihracatta 2 milyar dolar barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan OÄ°B BaÅŸkanÄ± Orhan Sabuncu, "Toplam ihracattan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yüzde 20 pay ile Türkiye ihracatÄ±nÄ±n beÅŸte birini tek baÅŸÄ±na gerçekleÅŸtirmeyi sürdürüyoruz. Mart ayÄ±nda ayrÄ±ca aralarÄ±nda Almanya, Ä°talya, BirleÅŸik KrallÄ±k, Fransa, ABD ve Polonya'nÄ±n da olduÄŸu en büyük pazarlara çift haneli artÄ±ÅŸlar kaydettik" diye konuÅŸtu.

BÄ°NEK OTOMOBÄ°LLERDE YÜZDE 85 ARTIÅž

OÄ°B mart ayÄ± verilerine göre mal gruplarÄ± bazÄ±nda Binek Otomobil ihracatÄ± yüzde 85 artÄ±ÅŸla 1 milyar 171 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatÄ± yüzde 8 artÄ±ÅŸla 875 milyon dolar, EÅŸya TaÅŸÄ±maya Mahsus Motorlu TaÅŸÄ±tlar ihracatÄ± 444 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs yüzde 22 artÄ±ÅŸla 152 milyon dolar olarak gerçekleÅŸti.