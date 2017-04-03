TÃœÄ°K beklenen rakamlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ± enflasyon yÃ¼zde 11'i aÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun verilerine gÃ¶re Mart ayÄ±nda enflasyon yÃ¼zde 11'in Ã¼zerine Ã§Ä±karken, beklentilerin Ã§ok Ã¼stÃ¼nde bir artÄ±ÅŸ oldu

Ekonomistler, mart ayÄ±nda Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,54 artmasÄ±nÄ± bekliyordu. TÜFE ÅŸubat ayÄ±nda yüzde 0,81 artÄ±ÅŸ gösterdi; yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 10,13 seviyesine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Åžubat ayÄ±nda en fazla fiyat düÅŸüÅŸü yüzde 22,3 ile domateste gerçekleÅŸmiÅŸti. Bunu yüzde 21,11 ile karnabahar, yüzde 18,04 ile patlÄ±can, yüzde 12,73 ile kabak, yüzde 11,49 ile umreye gidiÅŸ ücreti, yüzde 9,59 ile kadÄ±n botu, yüzde 9,31 ile kadÄ±n kabanÄ±, yüzde 9,26 ile genç odasÄ± takÄ±mÄ±, yüzde 8,91 ile çocuk kazaÄŸÄ± izlemiÅŸti. YÄ±llÄ±k enflasyon TÜFE'de yüzde 11,29'a yükseldi. Åžubatta yÄ±llÄ±k TÜFE yüzde 10,13 düzeyindeydi. Enflasyon yÄ±llÄ±k bazda Ekim 2008'den beri en yüksek düzeye çÄ±ktÄ±.

EN YÜKSEK ARTIÅž GÄ°YÄ°M VE AYAKKABIDA

AylÄ±k en yüksek artÄ±ÅŸ yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabÄ± grubunda oldu. Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, saÄŸlÄ±kta yüzde 1,88, eÄŸlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 1 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda endekste düÅŸüÅŸ gösteren bir grup olmadÄ±.YÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ %21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleÅŸtiTÜFE'de, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ulaÅŸtÄ±rma %17,69, saÄŸlÄ±k %13,28, gÄ±da ve alkolsüz içecekler %12,53, çeÅŸitli mal ve hizmetler %12,51 ile artÄ±ÅŸÄ±n yüksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ±dÄ±r. Tüketici fiyatlarÄ± bazÄ±nda martta en yüksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yüzde 27,53 ile mandalinada, en fazla fiyat düÅŸüÅŸü ise yüzde 27,9 ile yeÅŸil soÄŸanda görüldü.