Rusya'dan TÃ¼rkiye'nin buÄŸday yaptÄ±rÄ±mÄ±na karÅŸÄ± jet hamle

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'nin Ã¼rÃ¼n sevkiyatÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirmesi Ã¼zerine bu yaptÄ±rÄ±ma karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini belirtti

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nÄ±n Türkiye'ye aynÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± uygulayÄ±p uygulamayacaÄŸÄ± sorusu üzerine, "EÄŸer onlar bizim ürünlerimize kÄ±sÄ±tlama uygulama devam ederlerse biz de aynÄ± yanÄ±tÄ± vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantÄ±ÄŸÄ±n kazanmasÄ±nÄ± ümit ediyorum" dedi. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere, 15 Mart'tan itibaren Türkiye, Rusya'yÄ± buÄŸdayÄ± vergisiz gönderme hakkÄ±na sahip olan ülkeler listesinden çÄ±kardÄ±. Böylelikle Rus ihracatçÄ±lar buÄŸdayÄ± Türk piyasasÄ±na % 130'luk vergiyle gönderiyorlar.