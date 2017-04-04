Honda o modeldeki araÃ§larÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Honda Endonezya'daki Accord, City, Civic, CR-V, Jazz, Freed ve Odyssey modellerini geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Honda'ya dair geri çaÄŸÄ±rma iÅŸleminin araçlardaki hava yastÄ±ÄŸÄ± sorununun onarÄ±lmasÄ±yla ilgili küresel çapta baÅŸlatÄ±lan iÅŸlemin bir parçasÄ± olduÄŸu belirtildi. Honda'nÄ±n Accord, City, Civic, CR-V, Jazz, Freed ve Odyssey modellerini kapsayan geri çaÄŸÄ±rma iÅŸleminin 10 Nisan'da baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi. FirmanÄ±n ülkedeki yerel ortak ÅŸirketleri tarafÄ±ndan arÄ±zalÄ± parçalarÄ±n ücretsiz deÄŸiÅŸtirileceÄŸi de duyuruldu.