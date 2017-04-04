Simit SarayÄ± Greenwich ÅŸubesiyle Londra'da bÃ¼yÃ¼yor

T.C.Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ticaret mÃ¼ÅŸaviri AytuÄŸ GÃ¶ksu, Simit SarayÄ± Avrupa ve Amerika BaÅŸkanÄ± Gino CÃ¼neyt Solak, Simit SarayÄ± Greenwich Åžubesi yÃ¶neticileri Eddie Ertan ve eÅŸi Nina Ertan ile birlikte aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelasÄ± kesildi.

Avrupa AjansÄ± ( AVA) Halil ErdoÄŸan/Londra-Güney Londra Greenwich bölgesinde KÄ±brÄ±slÄ± Türk iÅŸadamÄ± Eddie Ertan açtÄ±ÄŸÄ± Simit SarayÄ±’na ilgi büyüktü. Geleneksel Türk lezzetlerini dünya ile buluÅŸturan ve Londra’da açtÄ±ÄŸÄ± 7 maÄŸaza ile Ä°ngilizlerden yoÄŸun ilgi gören Simit SarayÄ±, Londra’da düzenlenen açÄ±lÄ±ÅŸla yeni franchise ÅŸubesini tanÄ±ttÄ±. Greenwich PazarÄ±nÄ±n içinde açÄ±lan yeni ÅŸube ile Simit SarayÄ± emin adÄ±mlarla büyüyor. Dünya saatlerinin belirlendiÄŸi Güney Londra Greenwich bölgesinde KÄ±brÄ±slÄ± Türk iÅŸadamÄ± Eddie Ertan açtÄ±ÄŸÄ± Simit SarayÄ±’na ilgi büyüktü. 31 Mart 2017 tarihinde Cuma akÅŸamÄ± yapÄ±lan görkemli açÄ±lÄ±ÅŸta kalabalÄ±k katÄ±lÄ±m gözlendi. T.C.Londra Büyükelçilik Ticaret müÅŸaviri AytuÄŸ Göksu, Simit SarayÄ± Avrupa ve Amerika BaÅŸkanÄ± Gino Cüneyt Solak, Simit SarayÄ± Greenwich Åžubesi yöneticileri Eddie Ertan ve eÅŸi Nina Ertan ile birlikte açÄ±lÄ±ÅŸ kurdelasÄ± kesildi. AçÄ±lÄ±ÅŸa, Regalis Åžirketinin sahibi, Erdal Koyuncu, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Dernekleri Konsey BaÅŸkanÄ± Leyla Kemal, Zihni ÇÄ±ralÄ±, Ali Güryel ve ailesi, muhasebeci Münir Tatar, Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz, Simit SarayÄ± Avrupa Müdürlerinden Ercüment Mustafa, Simit SarayÄ± HR’dan Merve Erduran, iÅŸadamÄ± Akmen SÄ±tkÄ± ve geniÅŸ davetliler katÄ±ldÄ±

Simit SarayÄ± Avrupa ve Amerika BaÅŸkanÄ± Gino Cüneyt Solak, Simit SarayÄ± Greenwich Åžubesi yöneticileri Eddie Ertan, Simit SarayÄ± Avrupa Müdürlerinden Ercüment Mustafa, Simit SarayÄ± HR’dan Merve Erduran

Gino Cüneyt Solak

Dünya markasÄ± olma vizyonuyla yurt dÄ±ÅŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tüm hÄ±zÄ±yla sürdüren Simit SarayÄ± Avrupa ve Amerika BaÅŸkanÄ± Gino Cüneyt Solak “Simit SarayÄ± artÄ±k dünyanÄ±n dikkatini çekmeye baÅŸladÄ±. Ä°ngiltere’de gördüÄŸümüz ilgi göÄŸsümüzü kabarttÄ±. Ä°lk maÄŸazamÄ±zÄ± açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z heyecanÄ±mÄ±zla çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za yeni ÅŸubelerimizle devam ediyoruz. Ä°ngiltere bizim için çok önemli bir pazar. Avrupa’daki tüm maÄŸazalarÄ±mÄ±zÄ± Londra’dan yönetiyoruz, Ä°ngiltere çapÄ±nda 40’Ä±n üzerinde ÅŸube hedefimiz var. Birmingham’da ÅŸube anlaÅŸmalarÄ±mÄ±z imzalandÄ±. Londra’da ise yeni ÅŸubeler yolda” dedi.

KÄ±brÄ±slÄ± Türk Eddie Ertan, Simit SarayÄ±nÄ±n kalitesini ve uluslararasÄ± atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± eÅŸiyle birlikte beÄŸendiklerini sonradan da Londra’da Simit SarayÄ±’nÄ±n bayilik vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra eÅŸi Nina Ertan ile bu iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Eddie Ertan

Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’da yaÅŸayan ve yiyecek içecek konusunda tecrübeli olan KÄ±brÄ±slÄ± Türk Eddie Ertan, Simit SarayÄ±nÄ±n kalitesini ve uluslararasÄ± atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± eÅŸiyle birlikte beÄŸendiklerini sonradan da Londra’da Simit SarayÄ±’nÄ±n bayilik vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra eÅŸi Nina Ertan ile bu iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. EÅŸinin büyük özverisi ile ‘neden olmasÄ±n’ diyerek Güney Londra’da Simit SarayÄ±’nÄ±n ÅŸubesini açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Güney Londra’dan biz sorumlu olacaÄŸÄ±z gibi geliyor .ünkü 4-5 ÅŸube daha açmayÄ± düÅŸünüyorum diyen Ertan, Simit SarayÄ± konseptinin mükemmel olduÄŸunu dile getirdi ve ekledi :” Bu iÅŸ karlÄ± bir iÅŸ ve bizde bu iÅŸin uzmanÄ±yÄ±z”

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T.C.Londra Büyükelçilik Ticaret müÅŸaviri AytuÄŸ Göksu, Simit SarayÄ± Avrupa ve Amerika BaÅŸkanÄ± Gino Cüneyt Solak, Simit SarayÄ± Greenwich Åžubesi yöneticileri Eddie Ertan ve eÅŸi Nina Ertan ile birlikte açÄ±lÄ±ÅŸ kurdelasÄ± kesildi.

açÄ±lÄ±ÅŸ kurdela video

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