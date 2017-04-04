Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan gelir testi zorunluluÄŸu kalktÄ±

Genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± sisteminde yeni bir dÃ¼zenlemeye gidilerek gelir testi zorunluluÄŸu kalktÄ±

Genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± sisteminde 1 Nisan itibarÄ±yla deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Devrim gibi deÄŸiÅŸiklikle 53,32 lira veren vatandaÅŸÄ±n tüm saÄŸlÄ±k hizmetlerinden yararlanmasÄ± saÄŸlandÄ±. Bu rakamÄ± ödeyemeyenlerin GSS primleri ise devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. VatandaÅŸ prim ödemeden saÄŸlÄ±k hizmetlerinden faydalanabilecek. Ä°ÅŸte bunun için gerekli ÅŸartlar ve tüm detaylar haberimizde…

MAÄžDURÄ°YETLER GÄ°DERÄ°LECEK

Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) kapsamÄ±nÄ±n bir çatÄ± altÄ±nda toplanmasÄ±, bu çatÄ± altÄ±nda analizlerin saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±labilmesi, eksik ve zayÄ±f halkalarÄ±n düzeltilmesi adÄ±na güçlü bir veri tabanÄ± oluÅŸturuldu. Kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir vatandaÅŸÄ±n kalmamasÄ± amaçlandÄ±. Hangi nedenle olursa olsun kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda kalan tüm vatandaÅŸlarÄ±n, aylÄ±k 53 liralÄ±k GSS primini ödeyerek her türlü saÄŸlÄ±k hizmetinden istifade edebilmesi saÄŸlandÄ±. 53 lirayÄ± ödeyemeyenlerin primleri ise devlet tarafÄ±ndan ödenecek. 1 Nisan itibarÄ±yla uygulamaya konulan sistem ile maÄŸduriyetlerin giderilmesi amaçlandÄ±.

DÜZENLEME KÄ°MLERÄ° KAPSIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) baÄŸlÄ±, bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸanlar ile emekliler ve bakmakla yükümlü olduÄŸu kiÅŸiler, Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) kapsamÄ±nda devletin sunduÄŸu saÄŸlÄ±k hizmetlerinden zaten yararlanÄ±yor. Bu kiÅŸiler için herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Söz konusu düzenleme çalÄ±ÅŸmayan ve sosyal güvencesi olmayanlarÄ± ilgilendiriyor.

GELÄ°R TESTÄ° ZORUNLULUÄžU KALKTI

YapÄ±lan yeni düzenlemeyle, gelir seviyesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmayan kiÅŸiler aylÄ±k 53.33 lira prim ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaÅŸmasÄ± olan tüm özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinde tedavilerini yaptÄ±rabilecekler. AylÄ±k 53.33 lira prim ödemeyi kabul eden kiÅŸiler gelir testi yaptÄ±rmayacaklar. Hane halkÄ± içinde kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kiÅŸilerin Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± primleri ise devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Bu kiÅŸiler gelir testine girecek. Test sonucunda hane içindeki fert baÅŸÄ±na gelir 592.50 liranÄ±n altÄ±nda çÄ±karsa o vatandaÅŸÄ±n primi Hazine tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. VatandaÅŸÄ±n prim ödemesi gerekmeyecek.