Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/04/2017 14:00

HÃ¼kÃ¼met referandum sonrasÄ± kamu personelinin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zecek

referandum kamu personeli

HÃ¼kÃ¼metin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kamu personellerinin Ã¼cret, personel alÄ±mÄ±, alfabetik kadro daÄŸÄ±lÄ±mÄ± sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini ve baÅŸarÄ±lÄ± personele ek Ã¼cret verileceÄŸini duyurdu

Hükümet, 16 Nisan'dan sonra 'personel alÄ±mÄ±, statü, ücret, çok baÅŸlÄ± yönetim, alfabetik kadro daÄŸÄ±lÄ±mÄ±' sorunlarÄ±nÄ± kökten çözecek.ÇalÄ±ÅŸanlara; üst görevlere yükselme, yer deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatlarÄ±ndan yararlanma çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacak. SendikalarÄ±n, kamuda memurla aynÄ± iÅŸi gören iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±, mevcut sözleÅŸmeli geçici personelin kadroyla iliÅŸkilendirilmesi talepleri de deÄŸerlendirilecek. Kamu personeli reformu çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, kamudaki çok parçalÄ± yapÄ± yerine 'kamu çalÄ±ÅŸanÄ±' kavramÄ± altÄ±nda tek statüye iliÅŸkin seçenekler deÄŸerlendiriliyor. Özel sektörde olduÄŸu gibi rekabetin ve performansÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir sistem kurulacak. BaÅŸarÄ±lÄ± personele ek ücret ödenecek.

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