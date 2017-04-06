ÃœnlÃ¼ baklava markasÄ± TMSF'ye devredildi

BaklavacÄ± Faruk GÃ¼llÃ¼oÄŸlu'nun bazÄ± ÅŸubelerini devralan ve 'Hasan GÃ¼ltekin Gaziantep BaklavacÄ±sÄ±' nÄ±n denetimi FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle TMSF'ye geÃ§ti

Baklava sektörünün önemli oyuncularÄ±ndan Faruk GüllüoÄŸlu'ndan sonra Hasan Gültekin Gaziantep BaklavacÄ±sÄ± da FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda TMSF'ye devredildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yürütülen soruÅŸturmalar sonrasÄ± 850'ye yakÄ±n ÅŸirketin denetimi TMSF'ye geçmiÅŸti. FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne mali destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, Faruk Güllü tutuklanÄ±rken, BaklavacÄ± Faruk GüllüoÄŸlu TMSF denetimine geçmiÅŸti. SeyidoÄŸlu BaklavalarÄ±'nÄ±n sahipleri ise tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.GeçtiÄŸimiz iki hafta önce ise Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi birkaç ÅŸirketin daha TMSF denetimine geçmesi yönündeki talebi kabul etti. H(Hürriyet)