Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/04/2017 18:25

ÃœnlÃ¼ baklava markasÄ± TMSF'ye devredildi

baklavacÄ±

BaklavacÄ± Faruk GÃ¼llÃ¼oÄŸlu'nun bazÄ± ÅŸubelerini devralan ve 'Hasan GÃ¼ltekin Gaziantep BaklavacÄ±sÄ±' nÄ±n denetimi FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle TMSF'ye geÃ§ti

Baklava sektörünün önemli oyuncularÄ±ndan Faruk GüllüoÄŸlu'ndan sonra Hasan Gültekin Gaziantep BaklavacÄ±sÄ± da FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda TMSF'ye devredildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yürütülen soruÅŸturmalar sonrasÄ± 850'ye yakÄ±n ÅŸirketin denetimi TMSF'ye geçmiÅŸti. FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne mali destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, Faruk Güllü tutuklanÄ±rken, BaklavacÄ± Faruk GüllüoÄŸlu TMSF denetimine geçmiÅŸti. SeyidoÄŸlu BaklavalarÄ±'nÄ±n sahipleri ise tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.GeçtiÄŸimiz iki hafta önce ise Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi birkaç ÅŸirketin daha TMSF denetimine geçmesi yönündeki talebi kabul etti. H(Hürriyet)

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referandum kamu personeli

HÃ¼kÃ¼met referandum sonrasÄ± kamu personelinin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zecek

HÃ¼kÃ¼metin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kamu personellerinin Ã¼cret, personel alÄ±mÄ±, alfabetik kadro daÄŸÄ±lÄ±mÄ± sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini ve baÅŸarÄ±lÄ± personele ek Ã¼cret verileceÄŸini duyurdu


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Booking.com'un kapatÄ±lmasÄ± acente ve otelleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi

TÃ¼rkiye'de HollandalÄ± firma Booking.com'un faaliyetlerini durdurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor