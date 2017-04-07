ABD'nin fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dolarÄ± uÃ§urdu dolar fiyatlarÄ±nda son durum

ABD'nin Suriye'ye saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± dolarda yÃ¼kseliÅŸ baÅŸladÄ±. 3,71'lerden 3,75'in Ã¼zerinde Ã§Ä±kan dolar haftayÄ± kapattÄ±

Denizli'de referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüten Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ABD'nin Suriye'ye saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± dolardaki yükseliÅŸten bahsetti. Zeybekci, "Suriye'de kimyasal bir katliamdan sonra, yüz binlerce masum insanÄ± katlettikten sonra, daha doÄŸrusu o coÄŸrafyanÄ±n sözü ile söyleyeyim, Basra harap olduktan sonra sadece bir gösteriÅŸ olsun diye, Suriye'de askeri hava üssün Amerika tarafÄ±ndan bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Bu sÄ±fÄ±r mÄ±dÄ±r, bir ÅŸey ifade etmez mi, hayÄ±r ifade eder, ama bu, bundan sonraki katliamlarÄ± önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum. Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceÄŸini, masum insanlarÄ± katletmekten vazgeçeceÄŸini zannetmiyorum. Bunun ciddi engelleyici bir etkisini olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. 5-6 yÄ±ldan beri yüz binlerce masum insanÄ±, çocuk, bebek, yaÅŸlÄ± insan katledilirken, sadece sözde kalan ÅŸeyler var. Bu saldÄ±rÄ±, müdahale bu sözle söylenenlerin bir tÄ±k üzeridir. ArkasÄ±nÄ±n geleceÄŸini ve köklü bir çözüm geleceÄŸinin, oradaki zulmün biteceÄŸinin göstergesi deÄŸildir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.