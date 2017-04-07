Ana Sayfa | EKONOMÄ° 07/04/2017 19:27

Dev tarÄ±msal ekipman ÅŸirketi Hintli firmaya satÄ±ldÄ±

Hintli otomotiv devi Mahindra & Mahindra

M&M`in TarÄ±m Ekipmanlar Birimi CEO`su Rajesh Jejurikar, EskiÅŸehir merkezli Hisarlar Makina'nÄ±n yÃ¼zde 75`ini satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu

Türkiye`nin önemli tarÄ±msal ekipman ve çok amaçlÄ± kabin üreticilerinden Hisarlar Makina'nÄ±n yüzde 75`inin 71 milyon TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hintli otomotiv devi Mahindra & Mahindra`ya satÄ±ÅŸÄ± tamamlandÄ±.Hindistan'Ä±n dev ÅŸirketi Mahindra&Mahindra ile EskiÅŸehir merkezli Hisarlar Makina arasÄ±ndaki satÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ocak ayÄ± sonlarÄ±na doÄŸru duyurulmuÅŸtu. Buna göre M&M Hisarlar Makina'nÄ±n yüzde 75'ini 71 milyon TL'ye satÄ±n aldÄ±. Hintli ÅŸirket bu satÄ±n alma ile Türkiye ve Avrupa'daki tarÄ±m makineleri ürünlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor.

 

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