ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'ye verilen kredi notlarÄ±nÄ± bÃ¶yle eleÅŸtirdi

UluslararasÄ± derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi notlarÄ±n kasÄ±tlÄ± olduÄŸunu belirten CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Keser dÃ¶ner sap dÃ¶ner gÃ¼n gelir hesap dÃ¶ner." ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±

Adana Sanayi OdasÄ±nÄ±n etkinliÄŸinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, uluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Türkiye'ye verdiÄŸi notlarÄ± deÄŸerlendirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu: "Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok açÄ±k bir ÅŸekilde görebiliyoruz. Onlar tamamiyle hissi, 'Türkiye'yi nasÄ±l köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z' mantÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, her zaman söylemiÅŸimdir, bu açÄ±klamalar siyasidir, objektif deÄŸildir. Bunlar Ä±srar dahi edememiÅŸlerdir ama hepsi de ters köÅŸe olmuÅŸlardÄ±r. Bu kuruluÅŸlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±yÄ± kabul etmek zorunda kalÄ±yorlar. Sürekli yanÄ±lmanÄ±n getirdiÄŸi utancÄ± eminim siz de hissediyorsunuz. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Vaka bu. KasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde aldÄ±klarÄ± yanlÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kararlar ile en büyük zarara yine bu kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kendileri uÄŸradÄ±." dedi.