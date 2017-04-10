Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi ihalesini kazanan ÅŸirket belli oldu

ÃœÃ§ KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi'nin etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesini 4 ÅŸirket arasÄ±ndan YÃ¼ksel Proje UluslararasÄ± AÅž kazandÄ±

Ä°stanbul'un trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla hazÄ±rlanan 3 KatlÄ± Büyük Ä°stanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde en yüksek puanÄ± Yüksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MüdürlüÄŸünce yapÄ±lan ihalede, teknik ve mali tekliflerin deÄŸerlendirilmesi süreci tamamlandÄ±. Ä°halede en yüksek puanÄ± Yüksel Proje UluslararasÄ± AÅž aldÄ±. Ä°halede 10 günlük itiraz süreci baÅŸladÄ±. Bu sürecin ardÄ±ndan 20 gün içinde firma ile AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü arasÄ±nda sözleÅŸme imzalanmasÄ± planlanÄ±yor.