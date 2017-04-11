Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/04/2017 10:39

Dolar fiyatlarÄ±nda son durum 11 Nisan 2017

Dolar fiyatlarÄ±

Dolar/TL fiyatlarÄ± dÃ¼ne gÃ¶re dÃ¼ÅŸtÃ¼

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL'de ÅŸimdilik sakin bir seyir izleniyor. Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra cuma gününü 3.73 civarÄ±nda tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Dün saat 17.39'da 3.7242/3.7260 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08.49'da 3.7286/3.7315 seviyesinden iÅŸlem görüyor. Dün aynÄ± saatte 3.8348/3.8365 seviyesinde olan sepet bazÄ±nda TL bu sabah 3.8374/3.8386, 3.9449/3.9467 seviyesindeki euro/TL 3.9467/3.9483 seviyesindeydi.

 

 

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