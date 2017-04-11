Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/04/2017 10:42

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 11 Nisan 2017


AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, Ã§eyrek altÄ±n ve cumhuriyet altÄ±n yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erken, 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± deÄŸer kaybetti

KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gramÄ± günü yüzde 1,71 azalÄ±ÅŸla 149,70 liradan tamamladÄ±. Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da, bugün kapanÄ±ÅŸta çeyrek altÄ±n 245,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.002,00 liradan satÄ±lÄ±rken, 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise cuma günkü kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 1,71 düÅŸüÅŸle 149,70 liradan iÅŸlem gördü. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise cuma günü son 5 ayÄ±n en yüksek seviyesi olan 1.270,6 dolara kadar çÄ±kmasÄ±ngrÄ±n ardÄ±ndan günü yüzde 0,2 yükseliÅŸle 1.254,4 dolardan tamamladÄ±. Ons altÄ±n ÅŸu dakikalarda sÄ±nÄ±rlÄ± yükseliÅŸle 1.254 dolardan iÅŸlem görüyor.

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