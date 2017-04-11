Trafik sigortasÄ±na yeni dÃ¼zenleme tavan iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bonusu geliyor

Trafik sigortasÄ±na gelecek yeni dÃ¼zenlemeyle iyi ve kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belirlenerek tavan fiyatlar aÃ§Ä±klanacak

Sigorta priminde ortalama yüzde 20 indirim meydana getiren yeni düzenleme ile Ä°stanbul'da iyi sürücülere 470, kötü sürücülere 2 bin 137 lira tavan geldi. Türkiye genelinde tavan 444 lira. Uygulama yarÄ±n baÅŸlÄ±yor Uzun süredir beklenen trafik sigortasÄ±na tavan fiyatlar kesinleÅŸti. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde baz olarak kabul edilen Ä°zmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 444 lira oldu. Ä°stanbul'da iyi sürücülerin sigorta tavanÄ± (otomobilde) 470 liraya indi. Türkiye genelinde trafik sigortasÄ±nda en pahalÄ± il olan Ä°stanbul'da 3 yÄ±l arka arkaya kaza yapan veya hasar yapan sürücülerin primi ise 2 bin 137 lira olacak.

UYGULAMA YARIN BAÅžLIYOR

Trafik sigortasÄ± yeni tavanlarÄ±na göre sisteme yeni girenler Ä°stanbul'da 855 lira ödeyecek. Bir yÄ±l sonra kaza yapanlar (üçüncü basamak) yüzde 50, ikinci yÄ±l kaza yapanlar (ikinci basamak) yüzde 100 ve üç yÄ±l arka arkaya kaza yapanlar yüzde 150 zamlÄ± sigorta primi ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Aksine sisteme girdikten sonra 1 yÄ±l kaza yapmadan geçiren sürücü için ilk yÄ±l yüzde 15, ikinci yÄ±l yüzde 30 ve üçüncü yÄ±l kaza yapmayan sürücüye de yüzde 45 indirim yapÄ±lacak. Böylece iyi sürücüler için çok ucuz olan sigorta kaza yapÄ±p hasar çÄ±karanlar için pahalÄ± hale gelecek. Uygulama 12 Nisan'da (yarÄ±n) baÅŸlÄ±yor.