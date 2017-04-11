Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± 300 vergi mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 300 vergi mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in sÄ±nav aÃ§tÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 300 vergi mÃ¼fettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nacak

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan ilana göre, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 300 vergi müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± için sÄ±nav açtÄ±.Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navla 300 vergi müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ± alacak.

SINAVLAR 3-4 HAZÄ°RAN'DA YAPILACAK

GiriÅŸ sÄ±navÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± bölümü 3-4 Haziran'da Ankara'da, 4 oturumda yapÄ±lacak. SÄ±navÄ±n yazÄ±lÄ± bölümüne katÄ±lmaya hak kazanan adaylarla yazÄ±lÄ± sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± yer ve sÄ±nav saatleri, e-Devlet portalÄ± (www.turkiye.gov.tr), Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazÄ±lÄ± sÄ±navdan en az 10 gün önce ilan edilecek. YazÄ±lÄ± sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar, Ankara'da sözlü sÄ±nava tabi tutulacak. Sözlü sÄ±nav tarihi, yeri ve saati (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarÄ±nda ayrÄ±ca ilan edilecek. SÄ±nav baÅŸvurularÄ± 24 Nisan'da baÅŸlayacak, 8 MayÄ±s saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriÅŸ sÄ±navÄ±na Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sayfasÄ±ndaki formu doldurarak baÅŸvurabilecek.