Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/04/2017 12:04

Merkez BankasÄ± Åžubat ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

merkez bankasÄ±

Merkez BankasÄ± Åžubat ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±na göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleÅŸirken, bunun sonucunda, oniki aylÄ±k cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± 33 milyar 747 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna iliÅŸkin cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± beklentisinin ortalamasÄ± ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleÅŸti. Cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, ocak ayÄ±nda 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylÄ±k cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleÅŸmiÅŸti.

 

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