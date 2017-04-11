Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/04/2017 21:44

UÃ§uÅŸ bilgilendirme ekranlarÄ± ihalesini kim kazandÄ±

Vestel

Vestel Åžirketler Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Turan ErdoÄŸan, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ± iÃ§in bilgilendirme ekranlarÄ± ihalesini kazandÄ±

Vestel 2018 yÄ±lÄ± ilk çeyrekte birinci etabÄ±nÄ±n devreye alÄ±nmasÄ± planlanan Ä°stanbul Yeni havalimanÄ±nÄ±n bir yÄ±l süren bilgilendirme ekranlarÄ± ihalesini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžirketten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, uçuÅŸ bilgilendirme ekranlarÄ± yeni havalimanÄ±nda kontuar ve kapÄ±larÄ±n olduÄŸu alanlarda, havalimanÄ± giriÅŸinde ve bekleme alanlarÄ±nda yer alacak. Vestel Åžirketler Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Turan ErdoÄŸan, "Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuÅŸ saatlerinden kapÄ± ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak" dedi. AçÄ±klamada, ihaleyle ilgili baÅŸka bir detay yer almadÄ±.

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