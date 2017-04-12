Ana Sayfa | EKONOMÄ° 12/04/2017 11:08

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 12 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum

AltÄ±n fiyatlarÄ± durdurulamÄ±yor, artÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gramÄ± günü yüzde 1 artÄ±ÅŸla 151,20 liradan tamamladÄ±. Güne yükseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 150,7  lira seviyelerinde iÅŸlem görüyor. Dün 149,5 liraya kadar gerileyen gram altÄ±n, akÅŸam saatlerinde  kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi ederek yükseliÅŸe geçti ve günü önceki kapanÄ±ÅŸ seviyesinin  hemen üzerinde 150,4 liradan tamamladÄ±.Gram altÄ±n dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan yükseliÅŸ eÄŸilimini bugüne de  taÅŸÄ±dÄ± ve saat 11.00 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,12 artÄ±ÅŸla 150,7  lira seviyelerinde dengelendi. KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 248 lira, Cumhuriyet  altÄ±nÄ± da 1.009 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise dün günü 1.254,89 dolardan tamamlamasÄ±nÄ±n  ardÄ±ndan ÅŸu dakikalarda yüzde 0,22 artÄ±ÅŸla 1.257,90 dolardan iÅŸlem görüyor.

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dolar ve euro fiyatlarÄ±

Dolar ve euro fiyatlarÄ±nda son durum 12 Nisan 2017

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Vestel

UÃ§uÅŸ bilgilendirme ekranlarÄ± ihalesini kim kazandÄ±

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