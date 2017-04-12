TÃ¼rkiye'de YÄ±lÄ±n Otomobili yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bakÄ±n hangi marka kazandÄ±

Otomotiv Gazetecileri DerneÄŸi'nin dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya gÃ¶re TÃ¼rkiye'de YÄ±lÄ±n Otomobili yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Renault Megane Sedan kazandÄ±

Otomotiv Gazetecileri DerneÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, dernek üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliÄŸe ulaÅŸtÄ±. YÄ±lÄ±n otomobili bu akÅŸam Feriye Palace'da gerçekleÅŸtirilen törenle açÄ±klandÄ±. Törende konuÅŸan OGD Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ufuk SandÄ±k, tüm finalistler arasÄ±nda büyük bir rekabetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tamamen objektif bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla otomobilleri deÄŸerlendirirken, fiyat-donanÄ±m, tasarÄ±m, inovasyon, motor, yol tutuÅŸ gibi konularÄ± göz önünde tuttuk." ifadesini kullandÄ±.SandÄ±k, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinin baÅŸÄ±nda otomotiv sektörünün geldiÄŸini kaydederek, OGD'nin ana kuruluÅŸ amaçlarÄ±ndan birisinin de tüketiciye en doÄŸru ve saÄŸlÄ±klÄ± bilgilendirmeyi yapmak olduÄŸunu bildirdi. BaÅŸkan SandÄ±k, "Bunu misyon edindik. Bu misyonun bir parçasÄ± olan yÄ±lÄ±n otomobili seçiminin, tüketicinin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.