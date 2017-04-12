ABD ve Kuzey Kore'nin savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ± altÄ±nÄ± uÃ§urdu

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan ABD'nin filosuyla birlikte GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi ve savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan altÄ±n adeta fÄ±rladÄ±

Suriye ve Kuzey Kore'deki savaÅŸ söylentileri altÄ±nÄ± tÄ±rmandÄ±rmaya devam ediyor. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar savaÅŸ söylentilerinin gölgesinde güvenli liman olarak bilinen altÄ±na yönlendirdi.AltÄ±n fiyatlarÄ±, beÅŸ ayÄ±n en yüksek seviyesine yükseldi. AltÄ±nÄ±n onsu yüzde 1,277.35 dolar ile 1 KasÄ±m'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 1,277.12 dolara geldi. AltÄ±nÄ±n gramÄ± ise günde 151.48 lira ile baÅŸlayarak yükseliÅŸine devam etti. Çeyrek altÄ±n 247 liradan, Cumhuriyet altÄ±nÄ± ise bin 4 liradan alÄ±cÄ± buluyor.