Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 13 Nisan 2017

Referandum Ã¶ncesi dolar ve euroda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Referanduma kÄ±sa bir süre kala dolar/TL'de düÅŸüÅŸ devam ediyor. Geçen hafta 3,75'in üzerine çÄ±kan dolar hafta boyunca sakin seyir izledi. Kur dün itibarÄ±yla 3,65'in altÄ±na çekildi. Dolar bugün de 3,65'in altÄ±nda hareket ediyor. Dün 3,90'Ä±n altÄ±na gerileyen euro da 3,88'li seviyelerde iÅŸlem görmeye devam ediyor. Analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6250 seviyesinin ise destek konumunda olduÄŸunu belirtiyor.