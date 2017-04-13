Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/04/2017 11:41

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 13 Nisan 2017

dolar ve euro

Referandum Ã¶ncesi dolar ve euroda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Referanduma kÄ±sa bir süre kala dolar/TL'de düÅŸüÅŸ devam ediyor.  Geçen hafta 3,75'in üzerine çÄ±kan dolar hafta boyunca sakin seyir izledi. Kur dün itibarÄ±yla 3,65'in altÄ±na çekildi. Dolar bugün de 3,65'in altÄ±nda hareket ediyor.  Dün 3,90'Ä±n altÄ±na gerileyen euro da 3,88'li seviyelerde iÅŸlem görmeye devam ediyor.  Analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'de 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6250 seviyesinin ise destek konumunda olduÄŸunu belirtiyor.

 
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altÄ±n fiyatlarÄ±

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 13 Nisan 2017

Referanduma gÃ¼nler kala altÄ±n adeta zirveyi gÃ¶rdÃ¼

dolar ve euro

Referanduma az kala dolar ve euro kaÃ§ liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

Referanduma sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala dolar ve euro kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

ABD ve Kuzey Kore'nin savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ± altÄ±nÄ± uÃ§urdu

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan ABD'nin filosuyla birlikte GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi ve savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan altÄ±n adeta fÄ±rladÄ±