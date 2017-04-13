Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/04/2017 11:47

Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 13 Nisan 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

Referanduma gÃ¼nler kala altÄ±n adeta zirveyi gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±n fiyatlarÄ± beÅŸ ayÄ±n zirvesini gördü. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar yükselen jeopolitik gerginlikten dolayÄ± güvenli limanlara olan taleplerini sürdürüyorlar. UluslararasÄ± piyasalarda altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± 1,279.80 dolarla 10 KasÄ±m'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Dün dolar/TL'deki deÄŸer kayÄ±plarÄ±na karÅŸÄ±n, yükselen ons altÄ±n fiyatÄ±na paralel 152,2 liraya kadar çÄ±kan gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ± günü yüzde 0,71 artÄ±ÅŸla 151,5 liradan tamamladÄ±. Bugün gram altÄ±n 152,4 liraya kadar yükselmesinin ardÄ±ndan 150,9 liradan alÄ±cÄ± buluyor. KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 248 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.009 liradan satÄ±lÄ±yor. Uzmanlar, altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±nÄ±n dolar kurunun deÄŸer kaybetmesiyle yükseliÅŸlerini sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, teknik açÄ±dan altÄ±nda 150 liranÄ±n destek, 152 liranÄ±n ise direnç olduÄŸunu belirtiyor.

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dolar ve euro

Dolar ve Euro fiyatlarÄ±nda son durum 13 Nisan 2017

Referandum Ã¶ncesi dolar ve euroda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

dolar ve euro

Referanduma az kala dolar ve euro kaÃ§ liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

Referanduma sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala dolar ve euro kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

altÄ±n fiyatlarÄ±

ABD ve Kuzey Kore'nin savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ± altÄ±nÄ± uÃ§urdu

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan ABD'nin filosuyla birlikte GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi ve savaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan altÄ±n adeta fÄ±rladÄ±