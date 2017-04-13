Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/04/2017 14:35

THY resmi sitesinden duyurdu 250 kiÅŸiyi iÅŸe alacak

tÃ¼rk hava yollarÄ±

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n resmi sitesinde aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± duyuruya gÃ¶re 250 kiÅŸi istihdam edilecek. Ä°ÅŸte detaylar...

THY bünyesinde çalÄ±ÅŸmak isteyenleri heyecanlandÄ±ran konuya iliÅŸkin detaylar THY'nin resmi internet sitesinde de yayÄ±mlandÄ±. Ä°ki ayrÄ± duyuruya çÄ±kan THY, ilk duyuruda Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi mezunu 200 kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ±, ikinci duyuruda ise SayÄ±sal Bilimler mezunu 50 kiÅŸinin THY bünyesine katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Ä°ÅŸ baÅŸvurusu yapacaklar kiÅŸilerde Ä°ngilizce seviyesinin belirlenen kriterlerde olmasÄ± ÅŸartÄ± yer alÄ±yor. AyrÄ±ca baÅŸvuru yapmak isteyenlerin 1 Ocak 1988 ve sonrasÄ±nda doÄŸmuÅŸ olmasÄ± gerekiyor.Ä°ÅŸ baÅŸvurusunda bulunmak isteyenler THY'nin resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyurudan ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye ulaÅŸabilecek.

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