Asgari Ã¼cretliye primi devlet verecek

SGK'nÄ±n genelgesine gÃ¶re, iÅŸe alÄ±nan her yeni elemanÄ±n aylÄ±k primleri devlet tarafÄ±ndan Ã¶denecek

SGK genelgesine göre, 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasÄ±nda iÅŸe alÄ±nan her yeni elemanÄ±n aylÄ±k primlerinin 666 lirasÄ± devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Peki genelgeden kimler yararlanabilecek? iÅŸte detaylar....

Genelgeye göre destekten yararlanacak iÅŸçilerin,

01.02. 2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasÄ±nda iÅŸe alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±,

Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu'na kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz olmasÄ±,

Ä°ÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten önceki üç ay öncesinde aynÄ± iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmasÄ± gerekiyor.

Ä°ÅŸveren yönünden ÅŸartlar ise;

Özel sektörde olmasÄ±,

SigortalÄ±nÄ±n iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerine ait 2016 AralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin aylÄ±k prim ve hizmet belgelerindeki sigortalÄ± sayÄ±sÄ±na ilave olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±,

AylÄ±k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiÅŸ prim borcunun olmamasÄ±,

SigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor olmasÄ± gerekiyor.