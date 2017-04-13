BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ± Ã¶demeleri baÅŸlÄ±yor

"BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ±" projesi kapsamÄ±nda ilk Ã¶demeler yarÄ±n yapÄ±lacak

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, 15-31 Mart tarihlerinde baÅŸvurusunu tamamlayarak, katÄ±lÄ±m belgesi imzalayan 5 bin 735 büyükanneye, yarÄ±ndan itibaren ilk ödemeler PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerçekleÅŸtirilecek.

Süresi içinde gelmeyen veya belgelerini teslim etmeyenler nedeniyle illerde eksik kalan kontenjanlar için yedek listeler belirlendi. Yedek listede, Ankara'dan 55, Antalya'dan 60, Bursa'dan 132, Gaziantep'ten 50, Ä°stanbul'dan 163, Ä°zmir'den 114, Kayseri'den 40, Konya'dan 51, Sakarya'dan 42, TekirdaÄŸ'dan 59 olmak üzere toplam 766 kiÅŸi bulunuyor.Proje kapsamÄ±ndaki büyükannelere aylÄ±k 425'er lira ödenecek.