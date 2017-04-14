Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/04/2017 10:10

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

Dolar ve Euro

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde Ã¼lkeler arasÄ± siyasi gerilimin ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Kuzey Kore ile ABD ve Çin arasÄ±nda artan “nükleer gerilim”in baskÄ±sÄ±yla küresel piyasalarda gerileyen dolarÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± da durdu. Dünkü kapanÄ±ÅŸa doÄŸru 3.67 liranÄ±n üzerine çÄ±karak 3. 6775 liraya kadar yükselen dolar, yeni günün ilk iÅŸlemleride 3.6630 liraya kadar geriledi. Euro da dünkü iÅŸlemleri 3.9175 lira düzeyinde kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yaklaÅŸan Fransa seçimlerinin de baskÄ±sÄ±yla haftanÄ±n son iÅŸlem gününe 3.89 lira düzeyinde baÅŸladÄ±. Yeni günün düÅŸük hacimli iÅŸlemlerinde dolar 3.6630 – 3.6640 lira, euro da 3.8930 – 3.8950 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ediyordu.

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altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde yÃ¼kseliÅŸini son hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

dolar ve euro

Euro ve dolar gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

Dolar ve Euro 14 Nisan tarihinde kaÃ§ liradan satÄ±lÄ±yor? Serbest piyasada dolar ve euro fiyatlarÄ± haberimizde

bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ±

BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ± Ã¶demeleri baÅŸlÄ±yor

"BÃ¼yÃ¼kanneye torun maaÅŸÄ±" projesi kapsamÄ±nda ilk Ã¶demeler yarÄ±n yapÄ±lacak