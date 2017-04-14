Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde Ã¼lkeler arasÄ± siyasi gerilimin ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Kuzey Kore ile ABD ve Çin arasÄ±nda artan “nükleer gerilim”in baskÄ±sÄ±yla küresel piyasalarda gerileyen dolarÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± da durdu. Dünkü kapanÄ±ÅŸa doÄŸru 3.67 liranÄ±n üzerine çÄ±karak 3. 6775 liraya kadar yükselen dolar, yeni günün ilk iÅŸlemleride 3.6630 liraya kadar geriledi. Euro da dünkü iÅŸlemleri 3.9175 lira düzeyinde kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yaklaÅŸan Fransa seçimlerinin de baskÄ±sÄ±yla haftanÄ±n son iÅŸlem gününe 3.89 lira düzeyinde baÅŸladÄ±. Yeni günün düÅŸük hacimli iÅŸlemlerinde dolar 3.6630 – 3.6640 lira, euro da 3.8930 – 3.8950 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda hareket ediyordu.