AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

AltÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde yÃ¼kseliÅŸini son hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da, dün kapanÄ±ÅŸta çeyrek altÄ±n 249,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.016,00 liradan satÄ±lÄ±rken, 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise bir önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 1,13 yükseliÅŸle 151,90 liradan iÅŸlem gördü. Dün, dolar/TL'deki deÄŸer kayÄ±plarÄ±na paralel 149,8 liraya kadar gerileyen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, günü yüzde 0,36 deÄŸer kaybÄ±yla 150,9 lira seviyesinden tamamladÄ±.Gram altÄ±n bugün 150,4 liraya kadar gerilemesinin ardÄ±ndan saat 10.50 itibarÄ±yla yüzde 0,06 düÅŸüÅŸle 150,8 liradan alÄ±cÄ± buluyor. KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 248 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.010 liradan satÄ±lÄ±yor.