Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/04/2017 13:28

Zorunlu trafik sigortasÄ± iÃ§in teklif vermeyen ÅŸirketlere ceza kesildi

Zorunlu trafik sigortasÄ±

Zorunlu trafik sigortasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸirketlerin poliÃ§e dÃ¼zenlemek zorunda olduÄŸunu belirten Hazine, teklif vermeyen ÅŸirketlere ceza kesti

Zorunlu trafik sigortasÄ±yla ilgili hazineden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. BazÄ± sigorta ÅŸirketlerinin zorunlu trafik sigortasÄ± teklifi vermediÄŸi ve bu ÅŸekilde zorunlu sigortayÄ± yapmaktan kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurular intikal ettiÄŸi belirtilerek ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "Zorunlu trafik sigortasÄ±na iliÅŸkin teklif vermediÄŸi ve zorunlu trafik sigortasÄ± yapmaktan kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ilgili branÅŸta ruhsat sahibi sigorta ÅŸirketleri hakkÄ±nda, 5684 sayÄ±lÄ± Kanunun ilgili maddeleri uyarÄ±nca MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca adli ve idari iÅŸlem tesis edilecektir"

 

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