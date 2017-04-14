Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/04/2017 15:41

Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanneler maaÅŸ almaya baÅŸladÄ±

bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan torunlarÄ±na bakan bÃ¼yÃ¼kannelere maaÅŸ Ã¶demelerine baÅŸlandÄ±

Torununa bakan büyükannelere ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n ödenmesine baÅŸlandÄ±.Projenin pilot illerinden TekirdaÄŸ'da da gelin veya kÄ±zlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için torununa bakan büyükanneler, maaÅŸlarÄ±nÄ± almak üzere PTT ÅŸubelerine geldi.Ä°ÅŸlemlerini tamamlayan büyükannelere 425 lira ödendi.

TekirdaÄŸ'da 460 büyükanne, torununa bakmasÄ± nedeniyle maaÅŸ almaya hak kazandÄ±. TekirdaÄŸ için ayrÄ±lan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan için ise 28 Nisan'a kadar baÅŸvurular alÄ±nacak.

"ALLAH DEVLETÄ°MÄ°ZDEN RAZI OLSUN"

MaaÅŸÄ±nÄ± çekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), AA muhabirine baÅŸvuru ve maaÅŸ baÄŸlanma süreçlerinin çok kolay olduÄŸunu söyledi.

Torununa baktÄ±ÄŸÄ± için devletin verdiÄŸi maaÅŸÄ± yine torununa harcayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razÄ± olsun, verdiÄŸi destekten memnunum. Hem torunuma bakÄ±yorum, hem para alÄ±yorum." dedi.Leyla BatÄ± (44) ilk maaÅŸÄ±nÄ± çekmenin sevincini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Zorunlu trafik sigortasÄ±

Zorunlu trafik sigortasÄ± iÃ§in teklif vermeyen ÅŸirketlere ceza kesildi

Zorunlu trafik sigortasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸirketlerin poliÃ§e dÃ¼zenlemek zorunda olduÄŸunu belirten Hazine, teklif vermeyen ÅŸirketlere ceza kesti

kuyumcu

Evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Ã§iftlere kuyumculardan mÃ¼thiÅŸ teklif

Batman'da evlenecek Ã§iftler iÃ§in altÄ±n kiralama devri baÅŸladÄ±. Ancak kuyumcularda sadece tanÄ±dÄ±klarÄ±na belli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kiralama yapacak

Dolar ve Euro

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 14 Nisan 2017

Dolar ve Euro son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde Ã¼lkeler arasÄ± siyasi gerilimin ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti