Ana Sayfa | EKONOMÄ° 14/04/2017 22:17

AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n, referandum Ã¶ncesi ve ABD-Kuzey Kore arasÄ±ndaki gerilimin ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, haftanÄ±n son iÅŸlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü. Dün, dolar/TL'deki deÄŸer kazancÄ±na paralel gün içinde 152,3 liraya kadar yükselen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, günü önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,47 artÄ±ÅŸla 151,7 lira seviyesinden tamamladÄ±. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 250 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.019 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± en son 7 Nisan'da 152,4 lira ile tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviyesini görmüÅŸtü.

 

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