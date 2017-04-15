BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸler serbest olacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸleri serbestleÅŸtirmek iÃ§in 20 Nisan'da baÅŸlatacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 15 Temmuz'da bitirerek, serbest geÃ§iÅŸin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geçiÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla çalÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Arslan, "Serbest geçiÅŸe yönelik tadilat yaparken, dört giÅŸeden hizmet vereceÄŸiz ki üç ÅŸeritten gelen insanlarÄ±mÄ±z herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadan trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olsun. Daha sonra da diÄŸer dört giÅŸeyi yer deÄŸiÅŸtirerek, kaldÄ±racaÄŸÄ±z. 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü'nde, 20 Nisanda baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z serbest geçiÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Åžehitler Günü'nde inÅŸallah serbest geçiÅŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z burayÄ± kullanÄ±rken bekleme, gecikme yaÅŸamayacaklar. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z tak sistemi ile rahatlÄ±kla seyahatlerini yapacaklar."dedi.