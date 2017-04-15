TartÄ±ÅŸma yaratan referandum anketi hakkÄ±nda son noktayÄ± koydular

Goldman Sachs'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ve sosyal medyada olay yaratan referandum anketinin yalan olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Bugün bazÄ± internet sitelerinde ve sosyal medyada, finans kuruluÅŸu Goldman Sachs'a ait olduÄŸu iddia edilen bir referandum anketi yayÄ±nlandÄ±. Anketin 46 bin kiÅŸiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve büyük bir oranla 'HayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n önce olduÄŸu iddia edildi. Goldman Sachs Türkiye yetkilisi Zeynep Yenel yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada anketi yalanlayarak "Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapÄ±lacak olan referandum ile ilgili olarak Goldman Sachs'a ait olduÄŸu iddia edilen anket gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r ve dikkate alÄ±nmamalÄ±dÄ±r" ifadesini kullandÄ±.