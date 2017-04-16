Ana Sayfa | EKONOMÄ° 16/04/2017 22:27

DolarÄ±n referandum tepkisi ne oldu

dolar

YapÄ±lan oylama sonucunda resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã¶nde olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolarda hareketlenme yaÅŸandÄ±

Cuma günü son iÅŸlemlerde 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL saat 2155 itibariyle 3.6360/3.6500 seviyesinde bulunuyor.Parlamenter sistemden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine geçiÅŸi öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için düzenlenen referandumda oy kullanma iÅŸlemi saat 1700 itibariyle Türkiye genelinde sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlar saat 21.55 itibariyle yüzde 51.3 ile "evet" oylarÄ±nÄ±n önde olduÄŸunu gösteriyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Goldman Sachs

TartÄ±ÅŸma yaratan referandum anketi hakkÄ±nda son noktayÄ± koydular

Goldman Sachs'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ve sosyal medyada olay yaratan referandum anketinin yalan olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan

BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸler serbest olacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§iÅŸleri serbestleÅŸtirmek iÃ§in 20 Nisan'da baÅŸlatacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 15 Temmuz'da bitirerek, serbest geÃ§iÅŸin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

Fitch Ratings

Ä°ÅŸte Fitch'ten referandum iÃ§in evet hayÄ±r senaryolarÄ±

Fitch Ratings'in aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, referandumda 'evet' ve 'hayÄ±r' Ã§Ä±kmasÄ± halinde 4 senaryonun olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±