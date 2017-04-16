DolarÄ±n referandum tepkisi ne oldu

YapÄ±lan oylama sonucunda resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã¶nde olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolarda hareketlenme yaÅŸandÄ±

Cuma günü son iÅŸlemlerde 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL saat 2155 itibariyle 3.6360/3.6500 seviyesinde bulunuyor.Parlamenter sistemden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine geçiÅŸi öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için düzenlenen referandumda oy kullanma iÅŸlemi saat 1700 itibariyle Türkiye genelinde sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlar saat 21.55 itibariyle yüzde 51.3 ile "evet" oylarÄ±nÄ±n önde olduÄŸunu gösteriyor.