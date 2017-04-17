Ä°ÅŸsizlik oranlarÄ± 7 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinde

TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda iÅŸsiz insan sayÄ±sÄ± 695 bin kiÅŸiyi geÃ§ti. Bun gÃ¶re yÃ¼zde 13 olan iÅŸsizlik oranÄ± son 7 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ± Ocak döneminde geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 695 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 985 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 1,9 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemde; tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 2,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaÅŸ) iÅŸsizlik oranÄ± 5,3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 24,5 olurken,15-64 yaÅŸ grubunda bu oran 2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 13,3 olarak gerçekleÅŸti.

Ä°STÄ°HDAM ORANI YÜZDE 44,8 OLDU

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ± Ocak döneminde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 397 bin kiÅŸi artarak 26 milyon 672 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸ ile yüzde 44,8 oldu.Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 81 bin kiÅŸi, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 317 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarÄ±m, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,5'i inÅŸaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldÄ±. Önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± deÄŸiÅŸim göstermezken, sanayi sektörünün payÄ± 0,4 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0,2 puan azaldÄ±. Hizmet sektörünün payÄ± ise 0,6 puan arttÄ±.

Ä°ÅžGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,5 OLARAK GERÇEKLEÅžTÄ°

Ä°ÅŸgücü 2017 yÄ±lÄ± Ocak döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 1 milyon 93 bin kiÅŸi artarak 30 milyon 658 bin kiÅŸi, iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0,8 puan artarak yüzde 51,5 olarak gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre; erkeklerde iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 71,5, kadÄ±nlarda ise 1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 32 olarak gerçekleÅŸti.