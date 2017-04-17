Ana Sayfa | EKONOMÄ° 17/04/2017 10:57

AltÄ±n fiyatlarÄ± dudak uÃ§uklatÄ±yor iÅŸte piyasalardaki son durum

altÄ±n fiyatlarÄ±

Trump'Ä±n Kuzey Kore'ye askeri harekatÄ±nÄ± baÅŸlatmasÄ± ve TÃ¼rkiye'deki referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan altÄ±n fiyatlarÄ± tavan yaptÄ±

Trump'Ä±n Kuzey Kore'ye askeri harekatÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini kaydetmesinin ardÄ±ndan altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nÄ± 5 ayÄ±n zirvesine taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n etkisiyle yükselen gram altÄ±n, 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çÄ±ktÄ±. Yurt içinde dolar kurundaki gerileyiÅŸle 154 liranÄ±n üzerinde tutunamayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, kazançlarÄ±nÄ± önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± geri vererek saat 10.20 itibarÄ±yla 151,7 lira seviyesinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 249 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± bin 15 liradan satÄ±lÄ±yor.

 

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