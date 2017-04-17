TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± artÄ±k o Ã¼lkeye vizesiz girebilecek

Rus hÃ¼kÃ¼metinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Vladivostok limanÄ±ndan TÃ¼rkiye dahil 18 Ã¼lkenin vizesiz giriÅŸ yapabilmesine karar verildi

Rus hükümetinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Rusya'nÄ±n uzak doÄŸu bölgesinde yer alan Vladivostok limanÄ±ndan vizesiz giriÅŸ yapabilmesine yönelik kararnamenin Medvedev tarafÄ±ndan imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaÅŸlarÄ± artÄ±k Rusya'nÄ±n uzak doÄŸu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iÅŸ adamlarÄ± ve turistler artÄ±k bu bölgede Rusya'nÄ±n geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar.