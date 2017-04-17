Ana Sayfa | EKONOMÄ° 17/04/2017 18:17

Merkez BankasÄ±'nÄ±n yÄ±l sonu dolar tahmini tutmadÄ±

dolar

TÃ¼rkiye CumhuriyyÄ±et Merkez BankasÄ±'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re, yÄ±l sonu dolar tahmini geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) "Nisan ayÄ± Beklenti Anketi" yayÄ±nlandÄ±. TCMB anketinden çÄ±kan sonuçlara göre yÄ±l sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Ankete göre yÄ±l sonu enflasyon tahmini, bir önceki yüzde 9.08'den Nisan ayÄ±nda yüzde 9.28 seviyesine tÄ±rmandÄ±. 12 aylÄ±k enflasyon beklentisi yüzde 8.27'ye, 24 aylÄ±k enflasyon beklentisi ise yüzde 7.87'ye yükseldi.Nisan ayÄ± anketine göre Türkiye büyüme beklentisi, 2017 yÄ±lÄ± için yüzde 2.9'dan yüzde 3 seviyesine yükselirken, 2018 için yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye tÄ±rmandÄ±.

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