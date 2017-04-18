Ana Sayfa | EKONOMÄ° 18/04/2017 15:51

Fitch referandum sonrasÄ± TÃ¼rkiye'nin ekonomisini deÄŸerlendirdi

UluslarasÄ± Kredi Derecelendirme KuluÅŸu Fitch Ratings

UluslarasÄ± Kredi Derecelendirme KuluÅŸu Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulundu

Fitch, referandumda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin Türkiye'nin kredi notuna etkileri hakkÄ±nda "Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratÄ±yor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Fitch Türkiye hakkÄ±nda ÅŸu açÄ±klamalara yer verdi:

* Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratÄ±yor.

* Anayasa referandumu ülkedeki kredi notu profili açÄ±sÄ±ndan olumsuz olan siyasi deÄŸiÅŸimin bir parçasÄ±, ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformlarÄ± tekrar gündeme getirebilir.

* Türkiye'nin notunu düÅŸürdüÄŸümüzde anayasa paketinin onaylanacaÄŸÄ±nÄ± varsaymÄ±ÅŸtÄ±k.

* Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve parlamento seçimlerinin 2019 sonuna kadar yapÄ±lmasÄ± zorunlu deÄŸil, bu ekonominin tekrar AKP'nin öncelikleri arasÄ±na girmesini saÄŸlayabilir.

* Ekonomi politikalarÄ±nda farklÄ± seçeneklere ne aÄŸÄ±rlÄ±k verileceÄŸi ve bunun sürdürülebilir büyümeyi saÄŸlamada ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmemizin önemli bir parçasÄ± olacak.

* Borç/GSYH oranÄ±nda bozulma veya dÄ±ÅŸ finansmanda kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ±n artmasÄ± ÅŸeklinde yansÄ±yacak kamu ve dÄ±ÅŸ finansmanda olasÄ± zayÄ±flama kredi notunun hassasiyetlerinden.

* YapÄ±sal eksikleri giderecek ve dÄ±ÅŸ kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ± azaltacak reformlarÄ±n uygulanmasÄ± kredi notuna olumlu yansÄ±yacak unsurlardan.

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