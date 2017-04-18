ÃœnlÃ¼ kozmetik markasÄ± maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatÄ±yor Sephora'ya satÄ±lacak

Tekin Acar Kozmetik'in Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z marka Sephora Kozmetik'e satÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Tekin Acar Kozmetik yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Tekin Acar, yÄ±lÄ±n ilk günlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dövizdeki artÄ±ÅŸ ve ek vergilerden olumsuz etkilendiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ ve bazÄ± maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatabileceÄŸini söylemiÅŸti. Acar'Ä±n bu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün Rekabet Kurulu'na yapÄ±lan bildirimle, Tekin Acar Kozmetik MaÄŸazacÄ±lÄ±k'Ä±n Sephora Kozmetik'e satÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Karar, Rekabet Kurulu'nda "Tekin Acar Kozmetik MaÄŸazacÄ±lÄ±k Tic. A.Åž.'nin Sephora Kozmetik A.Åž. tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ±" ifadesi ile yer aldÄ±.