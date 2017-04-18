AltÄ±n gÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kapattÄ± 18 Nisan 2017

Haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±n, bugÃ¼n deÄŸer kaybetti

Bugüne de düÅŸüÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± saat 14.45 itibarÄ±yla yüzde 0,42 gerileyerek 152,2 lira seviyelerinde dengelendi. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±çarÅŸÄ±'da çeyrek altÄ±n 249 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 1.017 liradan satÄ±lÄ±yor. Küresel piyasalarda yaÅŸanan tedirginlik ve azalan risk iÅŸtahÄ±yla dünson 5 ayÄ±n zirvesi olan 1.295,6 dolara kadar çÄ±kan altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise bu seviyelerden gelen kar satÄ±ÅŸlarÄ± ile 1.285 dolar seviyelerinde dengelendi. OnsaltÄ±n ÅŸu dakikalarda 1.284,8 dolardan alÄ±cÄ± buluyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algÄ±sÄ±nÄ±n etkisine paralel dün, tüm zamanlarÄ±n zirvesi olan 154,4 liraya kadar yükselen altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±,bu seviyelerde tutunamayarak düÅŸüÅŸe geçti ve günü yüzde 0,12 azalÄ±ÅŸla 152,9liradan tamamladÄ±.