Ana Sayfa | EKONOMÄ° 19/04/2017 20:55

CHP'nin meclisten Ã§ekilme Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Borsa'yÄ± fÄ±rlattÄ±

borsa

CHP'nin meclisten Ã§ekilme kararÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼

Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksi bugün sabah saatlerinde 91.885,98 puanla günün en yüksek seviyesini gördü. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, öÄŸlen yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada CHP'nin Meclis'ten çekilebileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan BIST 100 endeksi, yaklaÅŸÄ±k 1.5 puan gerileyerek 90.521 seviyelerine indi.

CHP KISA SÜRE SONRA KARARINDAN DÖNDÜ

CHP kÄ±sa bir süre sonra MYK'da 'sine-i millet'i görüÅŸtü. Kritik toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, "YapÄ±lan MYK deÄŸerlendirmesinde böyle bir kararÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu. CHP'nin Meclis'ten çekilme kararÄ±ndan dönmesi üzerine BIST 100 endeksi tekrar 91.130,27 puan seviyesine çÄ±ktÄ±.

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