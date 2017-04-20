Economist dergisi referandum sonucunun etkilerini yazÄ±yor

Economist dergisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan analize gÃ¶re TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandum oylamasÄ± sonrasÄ± piyasalarÄ±n asÄ±l endiÅŸesinin "ilerleyen otokrasiden Ã§ok olasÄ± siyasi Ã§alkantÄ±lar" olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Economist'in analizinde, demokratik olmayan sistemlerde de ekonomik büyümenin mümkün olabileceÄŸi ancak uzun vadede "ideolojik ayrÄ±mÄ±n keskin olduÄŸu" bir ortamda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n olasÄ± siyasi çalkantÄ±lardan endiÅŸe edeceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

YazÄ±da 16 Nisan referandumunda "ErdoÄŸan'Ä±n zaferinin yorumcular tarafÄ±ndan otokrasi yolunda bir adÄ±m" olarak görüldüÄŸü ancak Türk lirasÄ±, piyasalar ve tahvillerin referandum sonuçlarÄ± gelirken kazanç saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Bu, piyasalar ve demokrasi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin kaya gibi sert olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir hatÄ±rlatmaydÄ±. Serseri ruhlu kocalar gibi, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar da demokrasiye olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineler ancak yedekte baÅŸka birini tutmaya yanaÅŸÄ±rlar"

"Türkiye'de yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ErdoÄŸan'Ä±n anayasa teklifinin yenilgiye uÄŸramasÄ± halinde ülkede karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k çÄ±kabileceÄŸinden korkmuÅŸ olabilir. Eski ama oldukça güvenilir bir kliÅŸedir: YatÄ±rÄ±mcÄ± belirsizliÄŸi sevmez. Ancak ErdoÄŸan iktidarÄ±, Ä°stanbul piyasalarÄ±nda yüzde 760 kazanç ve hÄ±zlÄ± ekonomik büyüme getirdi."

"Otoriter" bir hükümetin, en azÄ±ndan kÄ±sa vadede "belirlilik" getireceÄŸi belirtilen yazÄ±da ÅŸu görüÅŸler dile getirildi:

"Ekonomistlere göre, Ä°talya'da Mussolini 1922'de iktidara geldiÄŸinde o yÄ±l ülkede hisse senetleri piyasasÄ± yüzde 29, devlet tahvilleri ise yüzde 18 kazanç saÄŸladÄ±. Hitler yükselirken Almanya'nÄ±n hisselerinin geri dönüÅŸü yüzde 14, tahvilleri yüzde 15'ti.

'Demokratik sistem olmadan da büyüme mümkün'

"DünyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ ekonomileri çoÄŸunlukla demokratik ülkeler ve bunlar ticaret ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlara daha açÄ±klar. Ancak Çin örneÄŸinde olduÄŸu gibi, demokratik bir sistem olmadan da hÄ±zlÄ± ekonomik büyüme mümkün. Hong Kong'la beraber Çin'in menkul deÄŸerler piyasasÄ±, bu milenyumun en iyileri arasÄ±nda.

Economist'te yer alan bir baÅŸka görüÅŸ, demokrasilerin her zaman piyasa dostu politikalar çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ±, sokaktaki seçmenin çÄ±karlarÄ±yla uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nkilerin her zaman aynÄ± çizgide olmayacaÄŸÄ± yönünde.

"EÄŸer seçmenler gümrük vergisi, ÅŸirket ve en yüksek maaÅŸlÄ±lara daha yüksek vergiler ve kamulaÅŸtÄ±rmayÄ± desteklerse, bu durumda menkul deÄŸerler piyasasÄ± ve döviz zorlanÄ±r."

ABD seçimleri, Brexit ve Türkiye referandumu benzer

YazÄ±da, ABD seçimleri, Brexit oylamasÄ± ve Türkiye'nin anayasa referandumu arasÄ±nda da benzerlikler olduÄŸuna dikkat çekildi.

Bu üç örnekte de, seçmenler arasÄ±nda 'keskin bir bölünme' olduÄŸu ve zaferin oylar arasÄ±ndaki küçük bir farkla yakalandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

"Üç örnekte de, zafer kazanan taraf desteÄŸi kÄ±rsal kesim ve küçük ÅŸehirlerden alÄ±rken büyük ÅŸehirlerdeki seçmen diÄŸer tarafa oy verdi.

"Kazanan taraflar da çoÄŸunluÄŸu dar bir farkla kazandÄ±klarÄ±nÄ± görmezden gelerek, radikal bir siyasi deÄŸiÅŸim için yeterli yetkiyi aldÄ±klarÄ±nÄ± savundular."

'PiyasalarÄ± rahatsÄ±z edecek radikal deÄŸiÅŸimler getirir'

YazÄ±da, demokrasilerin ancak belli bir mutabakat ortamÄ± olduÄŸunda ve seçmenin yasal olarak kendi tarafÄ±nÄ±n yenilgisini kabul ettiÄŸi durumlarda en iyi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Economist'e göre, ideolojik ayrÄ±mÄ±n keskin olduÄŸu ve seçim sisteminin "kazanan her ÅŸeyi alÄ±r" mantÄ±ÄŸÄ±yla sonuç verdiÄŸi durumlarda bu çok daha zor.

"Bu durum, piyasalarÄ± rahatsÄ±z edecek daha radikal siyasi deÄŸiÅŸimlere neden olur. Genel akÄ±ÅŸ daha otoriter, yaÅŸam standartlarÄ± durgunlaÅŸmÄ±ÅŸ olan seçmenlere çekici gelen milliyetçi politikalarÄ±n olduÄŸu bir yapÄ±ya doÄŸrudur."

Bu politikalarÄ±n ticari ortaklar ve komÅŸu ülkeler üzerinde ters etki yapacaÄŸÄ± belirtilen yazÄ±da, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yine de bazÄ± otoriter liderlerin kÄ±sa dönem vergiler gibi politikalar oluÅŸturabileceÄŸine inanabilecekleri vurgulandÄ±.

YazÄ±da, "uzun vadede bu geliÅŸmeler yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± büyük ölçüde kaygÄ±landÄ±racaktÄ±r" denildi.