Anadolu Efes asÄ±rlÄ±k fabrikasÄ±ndaki Ã¼retimi durduruyor

Anadolu Efes, Ä°stanbul'daki fabrikasÄ±ndaki faaliyetlerini Adana, Ankara ve Ä°zmir'e kaydÄ±rma kararÄ± aldÄ±

Anadolu Efes, Merter'deki fabrikasÄ±nÄ±n üretim faaliyetlerini 22 MayÄ±s'ta durduruyor. Åžirket buradaki faaliyetlerini Adana, Ankara ve Ä°zmir'e kaydÄ±racak.Åžirket tarafÄ±ndan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, kararÄ±n kentleÅŸme sonucu ÅŸehir merkezinde kalan bir fabrikanÄ±n ÅŸehir ve bölge halkÄ± üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Anadolu Efes, tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸi bÄ±rakmasÄ± durumunda 14 milyon lira tazminat ödeyecek.Fabrika, Anadolu Efes'in üretimi içerisinde toplam yüzde 15'lik paya sahip.AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"Åžirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliÄŸi programÄ± çerçevesinde, Ä°stanbul Merter'de bulunan fabrikamÄ±zÄ±n üretim faaliyetlerinin durdurulmasÄ± ve söz konusu üretimin diÄŸer fabrikalarÄ±mÄ±za kaydÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama Durdurulan/Ä°mkansÄ±z Hale Gelen Faaliyetler HakkÄ±nda Bilgi Ä°stanbul Merter fabrikamÄ±zdaki üretim faaliyetleri ÅŸirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliÄŸi programÄ± çerçevesinde, Ä°stanbul Merter'de bulunan fabrikamÄ±zÄ±n üretim faaliyetlerini 22 MayÄ±s 2017 tarihi itibarÄ±yla durdurarak Adana, Ankara ve Ä°zmir'de bulunan diÄŸer tesislerine kaydÄ±rma kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar kentleÅŸme sonucu ÅŸehir merkezinde kalan bir fabrikanÄ±n ÅŸehir ve bölge halkÄ± üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.DiÄŸer lokasyonlarÄ±mÄ±za kaydÄ±rÄ±lacak ve iÅŸten ayrÄ±lacak çalÄ±ÅŸan sayÄ±larÄ±mÄ±z net olmamakla birlikte, Merter fabrikamÄ±zda görevli tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z için tahmini kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ± toplamÄ± 14 milyon TL'dir. Anadolu Efes Türkiye bira sektörünün lideri olarak üretim operasyonlarÄ±na ve sürdürülebilir verimli büyümesine Adana, Ankara ve Ä°zmir'deki 3 bira, Afyon ve Konya/Çumra'daki 2 malt fabrikasÄ± ile Bilecik/Pazaryeri'ndeki ÅŸerbetçiotu iÅŸleme tesisiyle kesintisiz olarak devam edecektir."